Kütahya´da 30 kilo esrar ele geçirildi

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KÜTAHYA´da polis tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 30 kilo esrar ele geçirildi. 1´i cezaevi firarisi 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Evlerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi.

A.A., E.S., K.A. ile açık cezaevinden izinli çıkıp firar eden E.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:33

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