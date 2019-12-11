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DPÜSEM’de 'Bilirkişilik Temel Eğitimleri' başladı

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezinde (DPÜSEM) Adalet Bakanlığının onayıyla sertifikalı 'Bilirkişilik Temel Eğitimleri'ne başlandı.

DPÜSEM’de 'Bilirkişilik Temel Eğitimleri' başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezinde (DPÜSEM) Adalet Bakanlığının onayıyla sertifikalı 'Bilirkişilik Temel Eğitimleri'ne başlandı.
Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezinde birçok alanda devam eden eğitimlere Adalet Bakanlığı tarafından onay verilen ve katılımcıların bilirkişilik sertifikası elde edeceği Bilirkişilik Temel Eğitimleri de eklendi. Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Merkezde başlayan dersler kapsamında Avukat Yusuf Görgün tarafından katılımcılara bilirkişilik kurumu ve bilirkişilerin Türk adalet sistemindeki yeri, bilirkişilerde olması gereken özellikler ve yargı süreçlerini aktardı.

“Eğitim sonunda bilirkişilik sertifikası verilecek”

DPÜSEM'in faaliyetleri ve düzenledikleri eğitimler hakkında bilgi veren DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül Aralık ayı içerisinde bilirkişilik eğitimlerinin süreceğini ifade ederek, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi üniversitemiz öğrencilerine ve vatandaşlarımıza yönelik çeşitli eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bunun bir örneği olarak şu anda Kütahya bölgesinde Aralık ayı içerisinde iki grup halinde bilirkişilik eğitimini organize ediyoruz. Bilirkişilik eğitimlerini Adalet Bakanlığımızın yapmış olduğu son düzenleme çerçevesinde veriyoruz. Bilirkişilik faaliyetlerini yerine getirmek isteyenler bu 24 saatlik eğitimi alıp Bakanlık tarafından sahip olunması zorunlu olan yetkinlik belgesiyle bakanlığımızın ihtiyaç duyması durumunda bilirkişi olabilecekler. Bu uygulamayı üniversitemiz bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezimizde gerçekleştiriyoruz" dedi.
Eğitimlerin sadece üniversite öğrencilerine yönelik değil, kendilerini geliştirmek isteyen herkese açık olduğunu söyleyen Bülent Gül, "Bu eğitimleri sadece üniversite öğrencilerimiz değil, bu öğrenciler dışında piyasada mezuniyetini gerçekleştirmiş üniversite mezunu veya çalışmış olduğu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılabileceği eğitimlerdir. Bunun dışında gerek mühendislik alanında gerek kişisel gelişim alanında gerekse bilişim alanında çeşitli eğitim programları açmaktayız" şeklinde konuştu.
Bilirkişilik eğitimlerini veren Avukat Yusuf Görgün eğitimle ilgili olarak yaptığı konuşmada katılımcılarla yapılan çalışmanın temel amacından bahsetti.
Avukat Görgün, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezinde bilirkişilik eğitimi ile ilgili mevzuat bilgilerini aktarıyoruz. Katılımcı arkadaşlarla yapmış olduğumuz bu eğitim çalışmasının temel amacı bilirkişilik faaliyetini yapacak kişilerin daha kaliteli daha hukuka uygun daha yerleşik ilkelerle hareket eden insanlardan oluşmasını sağlamaktır. Bu çerçevede mevzuat bilgisi aktarıyoruz. Türk yargı teşkilatı içerisinde bilirkişilik kurumunu aktarıyoruz. Akabinde ilkeleri aktardıktan sonra bilirkişiliğin ne olduğunu, Türk yargı teşkilatının neresinde yer aldığını hakimlere ne şekilde daha iyi destek olunabileceğini ve bu müessesesinin en iyi nasıl yapılabileceğini elimizden geldiğince buradaki katılımcı arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Günümüzde lisans diploması tek başına yeterli değil”

DPÜ bünyesindeki tüm merkezlerin faaliyetlerini önemsediklerini söyleyen Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜSEM'in çalışmalarından söz ettiği konuşmasında; "Artık Türkiye ve dünyada sadece bir fakülte mezunu olmak, Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, bir birimi bitirmek ve o birimin diplomasını almak yetmiyor. Burada bunların üzerine yeni neler katılabileceği ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Sürekli Eğitim Merkezinin yapmış olduğu faaliyet katılımcıların 4 yıllık lisans diplomalarının üzerine, almış olacakları sertifikalarla hayata değişik yönleriyle bakabilmenin de açılımı olmuş olacak" dedi.

KÜTAHYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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