Öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ’Yaşama yol ver’ projesi kapsamında, Kütahya’nın Şaphane ilçesinde ilkokul öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

112 ATT Görevlisi Semra Karaoğlu'nun sunumuyla yapılan eğitim faaliyetinin ardından öğrenciler büyük bir merakla ambulans aracının içini tanıdılar. Öğrencilere 112 Acil Servisi tanıtarak, trafikte ambulansa yol verilmesi, ambulansın aranması gereken durumlar, gereksiz yere 112 Acil Çağrı hattının meşgul edilmemesi konularında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Okulda yapılan bu çalışmanın öğrencilerde ileriye yönelik olumlu davranışlar kazandıracağını belirten Şaphane İlkokul Müdürü Fuat Bayri, ''Bugünün minik 112 adayları, yarın yaşama yol verme konusunda daha duyarlı olacaktır. Bu konuda tüm bireyler daha dikkatli davranmalıdır " dedi.

KÜTAHYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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