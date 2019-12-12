Dumlupınar'da Meslek Yüksekokulu açılması çalışmaları

Daha 15 günlük! Bu nasıl vicdan!

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde açılacak olan (DPÜ) Dumlupınar Üniveritesi Meslek Yüksekokulu için, yer seçim çalışmaları ve maliyet konularının ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

(DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı Mimarı Ümmühan Solmaz ve beraberindeki teknik heyet, İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun makamında Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ın da katıldığı toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar'ın tanıtımı, ekonomisi ve gelişmesi için, açılması oldukça önemli olan Dumlupınar Meslek Yüksekokulu için karar verilen mevcut belediye binasının projeleri incelenerek yaklaşık maliyet çalışmaları hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ilçemizde Meslek Yüksekokulumuzun eğitim öğretim vermesini hedefliyoruz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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