Vali Toraman: Okul-aile işbirliği çok önemli

Daha 15 günlük! Bu nasıl vicdan!

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Dumlupınar İlkokulunda Okul Aile Birliği üyeleri ile yaptığı görüşmede okulaile işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Vali Ömer Toraman'ın Dumlupınar İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyarete İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İbrahim Aybek eşlik etti. Okul idaresinden okulun ve öğrencilerin durumu konusunda bilgi alan Vali Toraman, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle konuşarak onlara nasihatler veren Toraman, daha sonra öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle eğitim öğretim konularında istişarelerde bulundu.

Okul Aile Birliği üyeleri ile de görüşerek okulaile işbirliği konusunda bilgi alan Vali Toraman, okulaile işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

KÜTAHYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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