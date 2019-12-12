'Çam kozalağı pekmezi' ilgi görüyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde yerel halk tarafından tamamen doğal yöntemlerle yapılan 'Çam kozalağı pekmezi' kış aylarının başlamasıyla yoğun ilgi görüyor.

Aktarlarda ve şarküterilerde kilogram fiyatı 60 TL'den satılan çam kozalağı pekmezi, birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştirici özelliği ile halk arasında aranılan ürünlerden oluyor.

Çam kozalağı pekmezini yörede yapıldığı şekilde, organik olarak yıllardır kullandığını belirten Avukat Mehmet Yağcıklı, ''Öksürmede, balgam, bronşit gibi hastalıklarda şifa sunmaktadır. Özellikle astım rahatsızlıklarında, tedavi edici bir etkiye sahiptir. Çam kozalağı pekmezi, akciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Vücudun gerekli olan mineralleri karşılamasından dolayı akciğer rahatsızlıklarına neden olan ve sigara gibi zehirli dumanların kalıcı zararlarını ortadan kaldırmaktadır. Bugün birçok doktor ve uzman bilim insanları çam kozalağının işlenmesi, yağının çıkartılması ya da pekmez (reçel) yapılmasıyla ve tüketilmesi halinde tüm kış boyunca hastalık geçirmeyeceğini belirtmektedirler. Bağışıklığı arttıran bir etkiye sahip olan Çam Kozalağı, nadir bulunan özel bileşenleri içeriğinde barındırmaktadır'' diye konuştu.

KÜTAHYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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