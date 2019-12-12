Kütahya’da TÜBİTAK bilim söyleşileri

Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğünce TUBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında il merkezindeki liselere yönelik "Bir Gereklilik Olarak Eğitimde ve Bilimde Uluslararasılaşma: Yurt Dışı Eğitim Deneyimi" adlı söyleşi düzenlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Hiçdurmaz tarafından gerçekleştirilen söyleşiye İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İsmail Güven ve 440 öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bilim söyleşilerinin öğrencileri ve akademisyenleri buluşturduğunu, artık insanların deneyim için dünyaya açıldığını söyleyerek, Kütahya’daki öğrencilerin de bu konuda önemli hareketlilik projeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

KÜTAHYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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