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Başkan Alim Işık: "8 aylık dönemimizde çok ciddi adımlar attık"

İHA

Başkan Alim Işık: "8 aylık dönemimizde çok ciddi adımlar attık"

Kütahya Belediyesi tarafından, 'İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları ile Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek' projesi kapsamında 'Kütahya İli Devlet Destekleri Rehberi Tanıtım' programı düzenlendi.
Duman ve Global İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın moderatörlüğünü üstlendiği İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları ile Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi kapsamında Kütahya İli Devlet Destekleri Rehberi Tanıtım programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şehrimizin bazı öncelikli sorunları ile ilgili ortak aklı kullanmayı amaçlayan toplantılarımızdan birisini daha gerçekleştirmek için bir araya geldik. 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz taahhütler arasında ortak akılla çözmeyi düşündüğümüz iki temel konumuz vardı. Bunlardan birisi şehrimizin son yıllarda öne çıkan ve en önemli sorunlarından birisi olan trafik ve ulaşım sorununun çözümü amacıyla bir çalıştay gerçekleştirdik. İkincisi ise gençlerimizin ve Kütahya’da ikamet eden vatandaşlarımızın istihdamını arttıracak, tedbirler ve şehrimizin sosyo ekonomik potansiyelinin ortaya konulması, önceliklerimizin buna göre sıralanmasını amaçlayan istihdam şurası.Bu amaçla istihdamı arttıracak devlet desteklerinin neler olduğu? Hangi bilimlerin hangi alanlarda? Hangi tür konulara ve projelere destek verilebildiğini kamuoyuyla paylaşıp buna göre belediyemizin bundan sonra atacağı adımların ortaya koyulmasını amaçlamakta.Bugün gerçekleştireceğimiz istihdam şurasını çok önemli buluyoruz. Çünkü bu şehrin, kendine ait değerlerini katma değere dönüştürecek, ekonomik olarak şehrin gelirini arttıracak ve en önemli potansiyeli olan kendi genç sermayesi entelektüel sermaye dediğimiz genç kuşağın burada kalmasını sağlayacak atılımları mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Belediye yerel yönetim olarak bu ayaklardan birisi. Bizim kadar bu sorumluluğun altında katkısı olacak tüm kamu kurumlarının ve özel sektörün bu işe aynı pencereden bakıp, aynı öncelikleri dikkate alarak ortak akılla bu önümüzdeki 5 yılı birlikte yönetmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"SICAK SU KAPASİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Kütahya Belediyesi'nin son 8 aylık icraat döneminde ciddi adımlar attığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, " Şehrimizin dışa açılan önemli pencerelerinden bir kaçı olarak gördüğümüz Yoncalı ve Ilıca bölgelerimizdeki jeotermal termal kaynağı nasıl şehrin ekonomisine kazandırabiliriz? Sorusuna cevap olarak kendi cephemizden birkaç çözüm yolu bulduk. Birincisi Ilıca’da mevcut su potansiyeli var olan fiziksel donatıya ancak yettiği için ilave bir yatırım yapmamız halinde sıcak su sorunumuz olacak. Sıcak su kapasitesini arttırmak amacıyla bir adım attık. İl Özel İdare’sinden yaklaşık 43 bin dekarlık alanı 3 yıllığına kiraladık ve çalışmalarımız doğrultusunda şuanda jeotermal kaynak arama sürecimiz belli bir noktaya geldi. 7 Farklı noktada ciddi bir su potansiyelinin olduğuna yönelik ön çalışma raporu oluşturuldu. İkisinin sondaj işlemleriyle ilgili ihale sürecini başlattık. İnşallah orada ek kaynak bulursak, biraz daha aşağıya inip 70, 80’lik ve üzerinde bir ısıya sahip olan su kaynağı bulabilirsek şehir ısıtmasından, sera ve diğer kullanım alanlarına kadar o bölgede farklı çalışmaları planlıyoruz. Yine vatandaşlarımıza söz konusu bölgenin oksijen kaynağını dikkate alarak Göğüs Hastalıkları Hastanesi taahhüdünde bulunmuştuk. Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilgili çalışmalarımız kapsamında yer tespiti ve belediyemize tahsisiyle ilgili süreci başlattık, onayları çıktı ve çalışmalarımız devam ediyor.İkincisi Yoncalı’da yatırımcıların arsa sorunuyla karşılaşmaması için yatırımcılara imkan tanımak amacıyla yola çıktık ve şuan da 10 dekar ile 25 dekar arasında değişik büyüklüklerde olmak üzere toplam 10 adet ve 200 dekara yakın alanla 20 dekara yakın sportif faaliyet gösterebileceğimiz özellikle futbol takımlarının antrenman sahaları başta olmak üzere sportif amaçlı planladığımız yaklaşık 220 dekara yakın alanı Kütahya Belediyemizin uhdesinde ve belediye tapusu haline dönüştürdük. Şuanda herhangi bir yatırımcımız gelip parsel beğendiğinde, belli bir süre zarfında yatırıma başlamak şartıyla Kütahya Belediyesi adına tapusu tescil edilmiş arsalarımızı verebilecek durumdayız. Böylece özel mülk sahipleri ve çok hisseli arsaların olduğu alanlarda da yeni yatırımcılara imkan çıkacaktır" diye konuştu.

"ORTAK AKILLI HAREKET EDİYORUZ"

2020 Yılı bütçemizin yaklaşık 170 milyon TL’sini yatırım amaçlı kullanacağız diyen Başkan Işık, "Önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu şehrin ülkemizin diğer vatandaşlarına ve dünyaya tanıtacak neyi varsa onun öne çıkartılmasını amaçlıyoruz. Bunun için şehrimizin tüm dinamiklerinin ortak noktada birleşerek, ortak akılla hareket etmek amacıyla bize olan tavsiyeleriniz gerçekten çok önemli. Tarım, Sanayi ve Hizmetler sektörünün siz değerli temsilcilerinin şehrimizin geleceğiyle ilgili fikirleri yani ortak aklın önümüzdeki 4 yıl boyunca Kütahya’da uygulanmasını sağlayacağız. Programımıza katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu girişimimizin şehrimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
Yerel aktör ve dinamikleri devreye sokarak Kütahya’ya özgü kalkınma modelleri ve projelerin geliştirilmesi için; Kütahya’da bulunan kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (STK) ile muhtarlar bir araya gelerek, ekonomik yönden kalkınma ve istihdamı arttırmaya yönelik görüş ve önerilerini belirttikleri İstihdam Şurası gün boyu devam etti.
İstihdam Şurası ve Yıllık Eylem Planları ile Yatırımcı ve Genç Girişimci Destek Projesi kapsamında Kütahya İli Devlet Destekleri Rehberi Tanıtım programının sona ermesiyle birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Tarım, Sanayi ve Hizmetler sektörünün önde gelen isimlerine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

KÜTAHYA

12 Aralık 2019 Perşembe

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