Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı

KÜTAHYA´da polis ekiplerince 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında ele geçirilen 30 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3´ü tutuklandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından şüphelilerin evlerine baskın düzenlendi. Evlerde narkotik köpeği ile yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili A.A., E.S., K.A. ile açık cezaevinden izinli çıkıp firar eden E.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., E.E. ve K.A. tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevine konuldu. Diğer şüpheli E.S. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.