Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İbrahim K.'nin kullandığı 81 DS 819 plakalı otomobil, KütahyaEskişehir karayolu cezaevi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Emine Kayacan'a çarptı.
Ağır yaralanan Kayacan, 112 Acil Servisi ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
KÜTAHYA
12 Aralık 2019 Perşembe
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