Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim K.'nin kullandığı 81 DS 819 plakalı otomobil, KütahyaEskişehir karayolu cezaevi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Emine Kayacan'a çarptı.

Ağır yaralanan Kayacan, 112 Acil Servisi ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

KÜTAHYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.