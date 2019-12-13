ÜSTDER Başkanı İsmail Başbunar'dan Müdür Başyiğit’e ziyaret

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Kütahya Üstün Zekalı, Özel Yetenek ve Disleksi Derneği (ÜSTDER) Başkanı İsmail Başbunar, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Başbunar, ziyaret sonunda kendisinin hazırladığı "Sınav Kaygısını Yok Etme Yöntemleri" isimli kitabını Müdür Başyiğit'e takdim etti.

KÜTAHYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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