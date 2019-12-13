Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Fas’ın en büyük üniversitelerinden olan Ibn Zohr Üniversitesi arasında başta değişim programları olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan çerçeve anlaşması imzalandı.

Dumlupınar Üniversitesi, 1989 yılında kurulan ve Fas'taki 8 şehrin çeşitli yerlerindeki 19 farklı yerleşkede 127 binden fazla öğrencisi bulunan Ibn Zohr Üniversitesine ziyaret gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Abdurrahman Ünsal, uluslararası ortaklık konusunda görüşmeler yaptı.

İlk olarak Ouarzazate şehrindeki Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate’yi ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Abdurrahman Ünsal, Dekan Prof. Dr. Lahcen El Maimouni ve Fakülte Üyesi Doç. Dr. Salahddine Krit tarafından karşılandı.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının (YÖS) Ouarzazate de dahil olmak üzere Fas’ın genelinde yapılması ve ikili iş birliği konuları ele alındığı toplantıda, önümüzdeki dönemde YÖS'ün Fas genelinde yapılması, Fas’taki organizasyonun Doç. Dr. Salahddine Krit'in eş güdümünde yürütülmesi, Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate öğrencilerinin Kütahya Dumlupınar Üniversitesi lisansüstü programlarına yönlendirilmesi, YÖS ile lisans programlarına öğrenci gönderilmesi, karşılıklı öğrenci ve proje tabanlı akademik personel değişimi konularında birlikte çalışmak üzere anlaşmaya varıldı.

Toplantından sonra Türkiye'de ve Kütahya'daki yükseköğrenim olanaklarını aktarmak üzere Mustafa Aydın ve Abdurrahman Ünsal tarafından seminer verildi.

Seminerde Ouarzazate yerleşkesinde fakülte öğrencileri ve akademisyenlerle, diğer üniversitelerden gelip Türkiye’de okumak isteyen yaklaşık 200 kişilik öğrenci grubuna, Dumlupınar Üniversitesinin tanıtımı yapıldı; Üniversite tarafından yapılacak olan YÖS, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere kabulü alanında ayrıntılı bilgiler verildi. Aydın ve Ünsal, ikinci ziyaretlerini Üniversitenin Agadir'de bulunan merkez yerleşkesine yaptılar.

Ibn Zohr Üniversitesi Rektörlüğünde Rektör yardımcısı Prof. Dr. Abdelaziz Bendou ile bir araya gelen Aydın ve Ünsal, düzenlenen toplantıda ikili iş birliği konuları ve YÖS'ün Fas’ta da gerçekleştirilmesi konularında Prof. Dr. Abdelaziz Bendou ile fikir alışverişinde bulundular.



“DPÜ ve UIZ arasında iş birliği anlaşması imzalandı”



Görüşmeler sonunda iki üniversite arasında, akademik personel ve öğrenci değişimini, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına dayalı ortak proje sunma ve gerçekleştirme, her iki üniversitenin altyapı ve olanaklarının karşılıklı olarak kullanılabilmesini sağlayan iş birliği anlaşması imzalandı.

Bunun yanında iki üniversite arasında önümüzdeki dönemde ortak proje hazırlama, öğrencide ve personel değişimi, ortak program ve çift diploma alanlarında yapılacak çalışmaların ayrıntılandırılması için, her iki üniversitenin ilgili temsilcilerinden oluşturulacak kurullar düzeyinde çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Toplantının ardından Aydın ve Ünsal için Ibn Zohr Üniversitesinin Agadir’de bulunan çeşitli yerleşkelerinde tanıtım gezisi düzenlendi.

KÜTAHYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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