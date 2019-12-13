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Tavşanlı 2. Amatör'de kuralar çekildi

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de fikstür heyecanı yaşandı. Tavşanlı 2. Amatör Küme takımları için fikstür çekimi gerçekleşti.

Tavşanlı 2. Amatör'de kuralar çekildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de fikstür heyecanı yaşandı. Tavşanlı 2. Amatör Küme takımları için fikstür çekimi gerçekleşti.
Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mahallesi, Çukurköyspor kulübünde yapılan fikstür çekimine Tavşanlı kulüpleri yoğun ilgi gösterdi.
Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Başkan Yardımcısı Celalettin Altay, futbol il temsilcisi Nuri Ercura ve Lisans Sorumlusu Yılmaz Yaman toplantıda yer aldı.
Yapılan konuşmalarda FairPlay vurgusu yapıldı. Toplantıda karşılaşmalar boyunca sakatsız, kazasız ve kavgasız bir lig temennisinde bulunuldu. Konuşmaların ardından fikstür çekimine geçildi.

KÜTAHYA

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:35
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  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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