Tavşanlı 2. Amatör'de kuralar çekildi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör Küme'de fikstür heyecanı yaşandı. Tavşanlı 2. Amatör Küme takımları için fikstür çekimi gerçekleşti.

Tavşanlı İlçesi Çukurköy Mahallesi, Çukurköyspor kulübünde yapılan fikstür çekimine Tavşanlı kulüpleri yoğun ilgi gösterdi.

Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Başkan Yardımcısı Celalettin Altay, futbol il temsilcisi Nuri Ercura ve Lisans Sorumlusu Yılmaz Yaman toplantıda yer aldı.

Yapılan konuşmalarda FairPlay vurgusu yapıldı. Toplantıda karşılaşmalar boyunca sakatsız, kazasız ve kavgasız bir lig temennisinde bulunuldu. Konuşmaların ardından fikstür çekimine geçildi.

KÜTAHYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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