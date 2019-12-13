AK Parti Kütahya İl Bakanlığı görevine Sabahattin Ceyhan atandı

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Sebahattin Ceyhan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı'nın belirlenmesi için Mehmet Savurgan, Sebahattin Ceyhun, Bilal Cicavoğlu ve Mustafa Yenipazar'ı İstanbul Dolmabahçe Ofisi'ne çağrılmıştı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında yapılacak olan kongre tarihine kadar Sebahattin Ceyhan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atadı.

KÜTAHYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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