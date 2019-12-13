İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Kütahya’da

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Kütahya’ya geldi.



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilk olarak Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ı makamında ziyaret edip Şeref Defterini imzaladı. Çataklı, daha sonra Bakanlık Hizmetlerinin Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık etti. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısına; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Parlak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Beyazyıldız, Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Personel İşleri Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır, Vali Yardımcısı ile ilgili birim amirleri katıldı.



“Sahadaki görüş ve öneriler merkeze iletilecek”

İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kütahya’da verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. Kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulmasını hedeflediklerini kaydeden Çataklı, bu hedef doğrultusunda İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi’nin uygulanmasına başlandığını kaydetti. Çataklı, “Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek ve valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES Projesi'ni başlattık” dedi.



Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliğinin devam ettiğine vurgu yapan Çataklı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur’ ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız ‘Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği’ kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bakan yardımcıları başkanlığında bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan 9'ar kişilik heyetlerle 61 ilimizde ziyaret programlarımız gerçekleştirilmiş olup, bugün 62. ilimizde bulunmaktayız. Kalan 19 ilimize en kısa sürede ziyaretler gerçekleştirilecektir” diye konuştu.



“Dinleme ve empati prensibiyle çalışacağız”

Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliğinin "dinleme ve empati" prensibi üzerine kurgulanmış bir proje olduğunun altını çizen Çataklı, “Bu proje kapsamında Bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkâr odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeyi, görüş alış verişinde bulunmanın yanında valiliklerimizin iletişim ve işbirliği kapasitesini de değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus, göç vb. hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir” şeklinde konuştu.



Basın açıklamasının ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberindeki heyet Valilik Toplantı Salonu’nda, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri (STK), muhtarlar ve okul aile birliği üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

KÜTAHYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

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