Öğrencilere jandarma anlatıldı

Son haline kendisi bile inanamadı!

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Kütahya'nın Emet ilçesinde lise öğrencilerine, 'Jandarmanın görevleri ve nasıl jandarma olunur' konulu konferans verildi.

Emet İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından verilen eğitimde, jandarmanın tanıtılması görev şartları ve başvuru şartları ile ilgili genel bilgilendirme semineri yapıldığı, öğrencilere vatan sevgisi ve jandarmanın görevleri hakkında bilgiler verildiği açıklandı.

Öğrencilerle deneyimlerini de paylaşan Jandarma ekipleri öğrencilerin sorularını cevapladı.

KÜTAHYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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