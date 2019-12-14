Emet'te müzik kurslarına ilgi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan gitar, bağlama ve piyano kurslarına yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, ''Müzik öğretmenlerimiz Nezih Sürücüoğlu ve Erdi Zurancı ile eğitmenlerimiz Nasıf Gökduman ve Osman Tuaran'ın rehberliğinde devam eden müzik ve sanat gösterileri kurslarımız yoğun katılımla devam ediyor. 3 Eylül İlkokulu piyano sınıfı, Emetspor binası Halk Eğitim Müzik Atölyesi ve Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonlarında devam eden kurslarımıza toplam 89 kursiyer katılmaktadır. Emet ilçemizde müziğin her dalına ilginin yoğun olması bizleri çok memnun etmektedir. Özellikle bölgede tek olma özelliği taşıyan piyano kursumuz büyük ilgi görüyor'' diye konuştu.

KÜTAHYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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