Kütahya'da ücretsiz wi-fi

Belediye Başkanı Alim Işık’ın, imar, çevre ve şehircilik projeleri arasında yer alan 'Akıllı kent Kütahya' uygulaması hayata geçiriliyor.

Akıllı Kent Kütahya projesi kapsamında vatandaşların, internetin tüm imkanlarından ücretsiz wifi aracılığı ile sevdikleriyle iletişimleri kopmadan 724 faydalanabilecek.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın seçim vaatleri gerçekleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Sevgi Yolu girişi, Küçük Park önü ve Zafer Meydanı'na, şehir yapısına uygun çini motifleri kullanılarak kurulan, wifi noktalarında cep telefonu şarj istasyonu ve engelli şarj ünitesi ile engelli hemşehrilerimizin de akülü araçlarını 7 gün 24 saat şarj ederek yollarına devam edebilmeleri sağlanacaktır.

KÜTAHYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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