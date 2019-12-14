Kütahya’da ilk kez kapalı yöntemle beyin ameliyat yapıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (EÇEAH) ilk kez bir hastaya kapalı yöntemle beyin ameliyatı yapılarak tümör temizlendi.

KSBÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında (AD) gerçekleşen vakada bir hastaya kapalı yöntemle, burundan endoskopik kamera ile girilerek beyin ameliyatı yapıldı. Hastanın beyninde bulunan tümör temizlendi. Kütahya’da büyük başarıya imza atılan ameliyatla ilgili KSBÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, “Kütahya’da ilk kez bir hastamıza kapalı yöntemle beyin ameliyatı gerçekleştirdik. Burundan endoskopik kamera ile girerek ameliyat yaptık. Bu yöntemle tümör tamamen temizlendi. Türkiye’de bu alanda ismini duyurmuş Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı, aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD Başkanı ve Hipofiz Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Savaş Ceylan’ın katılımıyla bu operasyon gerçekleşti. Son teknoloji kullanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kütahya için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu imkânları sunan Rektörümüz Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya da teşekkürlerimizi sunarız” dedi.



“KSBÜ’de konuyla ilgili kurs düzenlendi”

Başarılı ameliyattan sonra Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde konuyla ilgili “Endoskopik Transsfenoidal Cerrahi Bölge Kursu” düzenlendi. Kursa İzmir, İstanbul, Afyon, Denizli ve Eskişehir’in üniversitelerinden beyin ve sinir cerrahı akademisyenler katılım sağladı.

Kapalı yöntemle gerçekleştirdiği beyin ameliyatlarıyla Türkiye’de isminden sıkça söz ettiren Prof. Dr. Savaş Ceylan, Kütahya’ya kendilerini davet eden KSBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Emre Aydın’a teşekkür ederek şunları ifade etti;

“Kütahya’da olmaktan çok mutlu olduğumu bildirmek istiyorum. Çok yere gittik ama kendi memleketimize geç geldik. Ben bu yörenin çocuğuyum. Bugünkü ameliyatımız çok başarılı geçti. KSBÜ’de bulunan ekibi çok beğendim. Çok güzel bir iş çıkardık. Doç. Dr. Hasan Emre Aydın’ın bu yöntemi başarı ile devam ettireceğine inancım tamdır.”

Kursun sonunda KSBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Yıldırım tarafından Prof. Dr. Savaş Ceylan’a Kütahya’nın simgesi olan vazo takdim edildi. Ceylan, Kütahya’da olmaktan mutluluğunu tekrar ifade ederek, kursu düzenleyenlere teşekkür etti.

KÜTAHYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

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