Başkan Ceyhun'dan partililere sosyal medya uyarısı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partililere sosyal medyayı doğru kullanmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Kesinlikle kavga etmeyeceklerini dile getiren Ceyhan, "Teşkilat mensuplarına bazı tavsiyelerim olacak. Sosyal medyada asla kavga etmeyin ve sosyal medyayı kafanıza takmayın. Sadece insan kaybetmeye yarar sonra gidersiniz yüz yüze bakamazsınız. Çok sevdiğiniz bir dostunuzdur. Yüz yüze görmediğiniz için rahatlıkla yazarsınız. Çok sert ifadeler kullanırsınız. Sonra birbirinize bakacak yüzünüz olmaz. Lütfen her yerde her ortamda olduğu gibi sosyal medyada da uyumlu olun kavga etmeyin gün olur devran döner o yüzden lütfen sakin olun sadece davaya hizmete ve Allah rızasını kazanmayı hedefleyin” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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