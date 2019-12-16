Lider Belediye Kütahyaspor ilk yarının namağlup takımı

Bölgesel Amatör Lig 9.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor Bursa Zaferspor’u deplasmanda 30 mağlup ederek ilk yarıyı en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider olarak tamamladı.

Yaklaşık 200 kişilik taraftarın Belediye Kütahyaspor’a destek verdiği maçı, Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Başkan Cahit Özel ve Yönetim Kurulu Üyeleri taraftarlarla birlikte deplasman takım tribününden seyrettiler.

Atıcılar 3’nolu çim sahada oynanan maçta, Zaferspor saha ve seyircisi önünde puan almak isterken, Belediye Kütahyaspor ise Bursa’dan kayıpsız dönme hesapları içinde oyuna başladı. Maçın ilk dakikalarında KırmızıBeyazlı ekip Zaferspor saha ve seyirci desteğini arkasına almasına rağmen, Belediye Kütahyaspor orta alanda topa daha fazla sahip olarak oyunun kontrolünü eline geçirdi.

Enes Nalbantoğlu ve Kemal Ünal ile rakip kalede etkili olan Belediye Kütahyaspor yakaladığı fırsatları değerlendirmeyince karşılaşmanın ilk yarısı 00 sona erdi.

İkinci yarıya fırtına gibi giren Belediye Kütahyaspor sağlı sollu ataklarla Zaferspor’u bunaltmaya başladı. Dakikalar 51’i gösterirken sağ kanattan İsmail Kayalı’nın ceza sahası içine yaptığı ortayı iyi takip eden Okan Sarı şık bir kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu.10

Zaferspor’da Hamdi, Metehan’la girdiği mücadele sonrasında gördüğü ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi, Kemal Ünal’ın yerine Muhammed Enes Gök oyuna dahil oldu.

10 kişi kalan rakibi karşısında oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren MaviLacivertliler, Zaferspor kalesine ablukaya aldı. 78.dakikada Orta sahada Kaptan Selçuk’un pasıyla sol çizgiye inen Muhammed Enes Gök rakiplerini geçerek ortasını yaptı, Enes Nalbantoğlu arka direkte topla buluşarak uzak köşeyi görüp meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu.20

Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken lider Belediye Kütahyaspor 3. gol için yüklenmeye başladı. Dakikalar 85’i gösterirken Enes Nalbantoğlu’nun ceza sahasına taşıdığı top Eren’e çarparak Muhammed Enes’in önünde kaldı. Muhammed Enes kaleci İlyas’ın yanından topu ağlara göndererek skoru 30 yaptı.

Bu dakikadan sonra iki takımdan da başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 30 konuk ekip Lider Belediye Kütahyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonrası Belediye Kütahyaspor’lu taraftarlar takımlarını tribüne çağırarak galibiyet coşkusunu birlikte yaşadılar.

KÜTAHYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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