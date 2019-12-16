MEKUT üyelerine AFAD gönüllülük sistemi tanıtıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Medikal Kurtarma Topluluğu (MEKUT) üyelerine, AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Müdürlüğün Eğitim Salonunda AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun tarafından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan Medikal Kurtarma Topluluğu (MEKUT) üyelerine, AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

AFAD’ın yapılanması, çalışmaları ve afet yönetimi hakkında da bilgiler veren Ahmet Ali Artun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek duyarlılıkları ve destekleri için MEKUT üyelerine teşekkür etti.

Artun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak arama kurtarma alanında mevcut kapasiteyi arttırmak ve olası bir afet ve acil durum halinde müdahaleyi hızlı ve etkin kılmak adına paydaşlarıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

KÜTAHYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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