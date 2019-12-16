Emet'te 'İşaret dili' kursuna yoğun ilgi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan işaret dili kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

120 kursiyerin katıldığı İşaret dili kursunun, Eğitmenler Fatih Özhan, Galib Ersöz ve Betül Ersöz tarafından verildiği bildirildi.

Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, yaptığı açıklamada, ''Kursumuzda katılımcılara işaret dili alfabesi, duygular, zamanlar, isimler, deyimler ve günlük hayatta kullanılan kelimeler öğretiliyor. Kursiyerlerimizin işitme engelli vatandaşlarla daha kolay iletişim kurması hedefleniyor. Ayrıca kursumuz sayesinde işitme engelli bireylerin sorunlarına çözüm üretmek konusunda da kursiyerlerimiz bilinçleniyor'' diye konuştu.

KÜTAHYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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