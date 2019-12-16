DPÜ ve KSBÜ'nün 2020 yılı bütçe teklifleri kabul edildi

Kütahya'daki iki üniversitesinin 2020 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, yaptığı açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) 255 milyon 563 bin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ) de 60 milyon 617 bin TL olan 2020 yılı bütçe teklifleri kabul edilmiştir. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah" dedi.

KÜTAHYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.