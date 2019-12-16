DPÜ ve KSBÜ'nün 2020 yılı bütçe teklifleri kabul edildi

Kütahya'daki iki üniversitesinin 2020 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, yaptığı açıklamada, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) 255 milyon 563 bin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ) de 60 milyon 617 bin TL olan 2020 yılı bütçe teklifleri kabul edilmiştir. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah" dedi.
KÜTAHYA
16 Aralık 2019 Pazartesi
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