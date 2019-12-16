DPÜ’de karma sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin Grafik Üretim Teknikleri dersi kapsamında hazırladıkları tişört tasarımı ürünlerinden oluşan Öğrenci Karma Sergisi’nin ikincisi gerçekleştirildi.

Fakültenin Fuaye alanında düzenlenen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu ve yürütücülüğünü Öğr. Gör. Hüseyin Ermumcu’nun yapmış olduğu serginin açılışına, Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin'in yanı sıra, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencilerine ait 130 adet tasarımın yer aldığı serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Levent Mercin, “Güzel Sanatlar veya Sanat ve Tasarım Fakültelerinde eğer uygulamalı bir ders yapılıyorsa bunun mutlaka bir sergisinin olması lazım. Çünkü biz teorik bilgileri alıyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Bu bilgiyi yaptığımız ürünlere transfer ediyoruz. Yani gerçek hayatta kullanacağımız ürünlere transfer ediyoruz. Dolayısıyla bir ödev yapıyoruz. Bu ödevle de bir ürün ortaya çıkıyor. Bu ister kâğıt üzerinde olsun ister herhangi bir nesne üzerinde olsun fark etmez. Dolayısıyla açmış olduğunuz bu sergiden dolayı hem bölüm başkanı olarak hem dekan vekili olarak çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Hepinizi tebrik ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Dekan Vekili Mercin ve davetliler stantları gezerek öğrencilerin hazırlamış olduğu çalışmaları inceledi.

KÜTAHYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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