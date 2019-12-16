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Rektör'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektör'den Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur ve AK Parti Belediye Meclis üyesi Osman Zeybek de hazır bulundu.
Başkan Ceyhun, Uysal ve Batur'a ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

KÜTAHYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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