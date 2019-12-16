Kitap okuma kampanyasında 1 milyon sayfayı geçtiler

Kütahya’nın Emet Kaymakamlığınca başlatılan "Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç" kitap okuma projesine 2 bin 331 öğrenci katılırken, bugüne kadar 1 milyon sayfa kitap okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlatılan kitap okuma kampanyasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar en az 2023 sayfa kitap okuyan öğrenciler tarih ve kültür gezileri ile ödüllendirilecekler. Her hafta bir okulda gerçekleştirilen okuma saati etkinliği, bu hafta İmam Hatip Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Müftüsü İsmail Çınar, Emet PTT Müdürü Halil Er, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Kitap Okuma Proje Koordinatörü Deniz Macit, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerle birlikte 15 dakika kitap okuyan protokol üyeleri, daha sonra kitaplar üzerine çocuklarla sohbet gerçekleştirdi.

Kaymakam Çiçek, 2 bin 761 öğrenci bulunan ilçede 2 bin 331 öğrencinin direkt kampanyaya katıldığını ve Kasım ayı sonu itibarıyla bugüne kadar 1 milyon sayfa kitap okunduğunu ifade etti. Kaymakam Çiçek, ”Aradaki fark ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizden dolayı oluşuyor. Hemen hemen tüm öğrencilerimiz kampanyaya katılmış bulunuyor. Bu kampanyanın en sevindirici yanı ise paydaş olarak okuma etkinliğine velilerimizin de katılmasıdır. 23 Nisan 2020 tarihine kadar 5 milyon sayfa kitap okuma hedefine ulaşmayı bekliyoruz. Projenin etkin bir şekilde yürütülmesi adına özverili çalışmalarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve proje ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Halil Er ise yaptığı açıklamada, ''Dernek olarak bu kampanyaya destek veriyoruz. Kampanya çerçevesinde gerek öğrencilerin, gerekse öğrenci velilerinin kitap okuma konusundaki gayretlerini görmek bizleri mutlu ediyor. İlçe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve proje ekibine teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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