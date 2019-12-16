Simav’da 3,2 büyüklüğünde deprem

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesi Söğüt köyünde saat 21.54'te meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin derinliğinin 5,4 kilometre olduğu bildirildi.

KÜTAHYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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