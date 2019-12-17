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Doğadan topladığı dallarla ahşap maketler yapıyor

DHA

KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde mikser operatörü Cumhur Günay (38), gündüzleri beton evlerin yapımında çalışırken, akşamları ise evinde kurduğu atölyesinde doğadan topladığı ağaç kökleri ve dallardan ahşap ev maketleri üretiyor. Yaptığı ahşap maketlerin kendisini duygusal olarak da etkilediğini ifade eden Günay, "İçimde, yüreğimde, hayalimde ne varsa, yaşamayı isteyip de yaşayamadığım neler varsa, hepsini bu ağaçlar üzerine işleyip vurgulamaya çalışıyorum" dedi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğup büyüyen, işi dolayısıyla yaklaşık 5 yıldır Kütahya´nın Tavşanlı ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Cumhur Günay, gündüzleri beton mikseri operatörlüğü yapıyor. Çok katlı binaların yapımında beton döküm işleri yapan Günay, çevresinde gördüğü, vasfını yitirmiş ağaç kökü ve dal parçalarını toplayıp evine götürüyor. Evinde kurduğu atölyesinde ağaç dallarından ahşap işlemeli maketler yapan Günay, tutkusunu sanata dönüştürüyor.
Yaklaşık 5 yıl önce bir inşatta bulduğu ağaç parçasının kendisini çok etkilediğini belirten Cumhur Günay, "İnşaatlarda dolaşırken ayağıma bir kök odun parçası takılmıştı. Onu aldım çamurun içerisinden ve bana çok farklı gelmişti. Aldım eve götürdüm, fırçaladım ve temizledim. Çok harika hatlarının olduğunu gördüm. Bunları insan hayatına nasıl katabilirim diye düşünerek maketler yapmaya başladım. Doğayı çok seviyorum. Aslen Karadenizliyim, doğa ile iç içe olmuş bir insanım. İçimde, yüreğimde, hayalimde ne varsa, yaşamayı isteyip de yaşayamadığım neler varsa, hepsini bu ağaçlar üzerine işleyip vurgulamak istedim. Doğallığını kaybetmesin diye endüstriyel hiçbir makine ile çalışmadım. Kendi yaptığım ıskarpelalar, testereler, zımpara ve testere kullandım. Doğallığı bozmamaya çalıştım. İşim gereği hazır beton sektöründe çalıştığım için şehir merkezinde hep beton binalar, beton evler var. Bu kadar beton binalar içerisinde doğaya özlemimiz mutlaka oluyor. Bunları da düşünerek hiçbir endüstriyel ürün kullanmadım" dedi.
`AHŞAPLA UĞRAŞIRKEN HUZUR BULUYORUM´
Evdeki atölyesinde kısa sürede çok sayıda maket yaptığını ve bunun kendisine çok büyük huzur verdiğini anlatan Günay, şunları söyledi:
"Çalışmaları yaparken çok büyük huzur buluyorum. İnsanlar doğayı bozuyor, bahçesindeki 5-10 metrelik bir yerde ağaçlardaki o doğayı tekrar yaşamaya çalışıyor. Şehirde yaşıyoruz ve stres yapıcı yaşantı olabiliyor. Şehrin telaşı içerisinde, doğayı hayal ediyoruz, doğal bir objenin içerisine, tamamen hayali bir ortam içerisine girerek ruhumuza terapi oluyor. Her şeyden uzaklaşarak ruhumuzu dinlendiriyorsunuz. Benim için çok büyük bir terapi. Bu işe başlarken ağaç kökü ve dalları topladığım için alay edenler bile oldu."
Cumhur Günay, hayallerinden birinin de kökten yapılan ahşap maket ev müzesi açmak olduğunu sözlerine ekledi.

KÜTAHYA

17 Aralık 2019 Salı

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