DPÜ öğrencileri Kütahya’da müzik sınıfı açacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu tarafından 'Çocuklar İçin Çal Derneği'nin desteğiyle Kütahya’da bir ilkokulda müzik sınıfı açılmasını sağlayacak olan Çocuklara Destek adlı etkinlik düzenlendi.

Eğitim Fakültesi'ndeki Mavi Salon'da düzenlenen konferansta Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın öğrencilerle bir araya geldi.

Mardin’de Sokak sanatçılığı yaparak çocukların kendilerini müzikte geliştirmeleri için üniversite öğrencileri ile iyilik hareketi başlatan İbrahim Yalçın, ‘Çocuklar için çal’ projesinin bir süredir devam ettiğini, şehir şehir, köy köy çocukların olduğu her yere gidip çocuklara müziği, sanatı, tiyatroyu, bilim ve teknolojiyi aynı zamanda sevgi ve insanlığı götüren bir proje olduğunu söyledi.

Yalçın, "2018’den bu yana dernek oluşum sürecine girdik. Amacımız dezavantajlı bölgelerde çocuklarımızı sanatla buluşturmak. Biz altyapımızda aynı zamanda müzik sınıfları açan Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu dezavantajlı bölgelerde müzik sınıfları açan bir oluşumuz. Türkiye’nin yaklaşık 55 şehrinde ekiplerimiz var. Her ekip koordinasyonlu bir şekilde genel merkeze bağlı çalışıyor. Bugüne kadar köy okullarına 8 ilde 13 tane müzik sınıfı, 2 bin çocuğu giydirdik aynı zamanda 10 tane kütüphane ve birçok çocuğun hayatına ufakta olsa dokunmaya çalıştık. Ülkenin geleceğinin sanatla daha güzel bir noktaya geleceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Fevzi Çakmak İlkokulunda müzik sınıfı açılacak"

Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu olarak Kütahya Fevzi Çakmak İlkokuluna açmayı planladıkları müzik sınıfı için Çocuklar İçin Çal derneğinin destekçi olduğunu belirten Burak Yalçın, “ Bu bağlamda, ilkokulumuza toplamda 8 bağlama 4 gitar bağışlayacağız. Ayrıca 17 Aralık günü saat 14.00'te Fevzi Çakmak İlkokulunda müzik şenliği düzenleyeceğiz" dedi.

Etkinliğin sonunda Sosyal Kooperatifçilik Topluluğu tarafından İbrahim Yalçın'a teşekkür belgesi sunuldu.

KÜTAHYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.