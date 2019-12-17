Dumlupınar Şehitliği zemini yenilendi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bulunan şehitliğin zeminin yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Şehitliğin’de zeminin andezit taşı ile kaplama çalışmalarında sona gelindi.

İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Şehitliğimizi ziyaret eden vatandaşlarımızın, kuruluşun ve kurtuluşun topraklarına yakışır bir şehitlik görmeleri için düenleme çalışmalarımız devam edecek. Bunun yanında Türkiye tarihinin dönüm noktası olan ilçemizi tanıtım faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor'' diye konuştu.

KÜTAHYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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