Dumlupınar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Kütahya'nın Dulupınar ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu Başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda çocuk ve gençlerin uyuşturucu ile tanışmasını önlemek amacıyla ailelerin çocuklarını okul ve okul dışı yaşamlarını gözetim altında tutmaları ve uyuşturucu tehdidi konusunda bilinçlendirilmesi, okullarda rehber öğretmenler tarafından uyuşturucu madde bağımlılığı ve zararları konularında eğitimler verilmesi, bağımlılıkla mücadelenin ilgili kurumlar tarafından sorumlulukların yerine getirilmesi hakkında kararlar alındı.

KÜTAHYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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