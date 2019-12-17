Müdür Başyiğit Narkotik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti

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Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, "Narkotik Eğitim Tır’ına ziyaret gerçekleştirdiler.

Kütahya’da iki gün boyunca ziyaretçilerine kapıları açık olan Narkotik Eğitim Tır'ında incelemelerde bulunan Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, narkotik birimlerinin yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi aldı ve eğitim tır’ını ziyarete gelen lise öğrencileriyle sohbet etti.

KÜTAHYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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