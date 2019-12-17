Gedizli kadın girişimciler Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Kadın Girişimciler, Türkiye’nin her yerinden 170'e yakın başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşunun ürün ve hizmetinin tanıtıldığı Türkiye Kooperatifler Fuarı’na katıldı.

Gediz’de kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla; kooperatif ve kooperatif üst kuruluşunun ürün ve hizmetini tanıttığı fuara Gediz Belediyesi’nin Kadın Meclis üyeleri Şule Bilgili, Gülşen Şener Erkan, AK Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı Tuba Akbulut ve Gediz Sanayi ve Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.

Türkiye Kooperatifler Fuarına; Gediz Belediye Başkanlığı’nın katkıları ile katılımlarını sağlayan Gedizli Kadın Girişimciler vermiş olduğu desteklerden dolayı Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a teşekkür ettiler.

KÜTAHYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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