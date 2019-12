Kütahya’nın Simav ilçesinde, Kıbrıs gazilerine ‘Milli Mücadele Madalyası’ ve beratı takdim töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası dağıtım töreninde bir konuşma yapan Kütahya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, “Bu gün burada güzel bir hatıra ve vefa örneğini icra etmek için birlikteyiz. Türk Milleti tarihin her döneminde, yakın tarihimizde, barış pınarıyla, zeytin dalıyla, Kore’si ile Kıbrıs’ı ile her zaman masumun yanında olmuş, kanıyla bedeniyle varlığını göstermiştir. Kütahya ilinde 266 gazimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen madalyaları ulaştırdık. Verilmiş olan bu berat ve madalyaların manevi değeri huzurunda hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ölmüş olan gazilerimize Allah’tan rahmet, sağ olan gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum” dedi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Şanlı Türk ordumuz gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında iç ve dış güvenliğin sağlanması konusunda, tarihin her döneminde diğer milletlere ve ülkelere örnek olacak davranışlar sergilemiştir. Bizler Türk Milleti olarak, siz değerli gazilerimizin, ebediyete uğurladığımız gazilerimizin ve tüm şehitlerimizin bu dünyada haklarını ödeyemeyiz. Onları minnet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen madalyaları gazilere verdiklerini ifade etti.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğan, (67) Kıbrıs Milli Mücadele Madalyası alacağı için çok sevinçli olduğunu belirtti.

45 yıllık madalya özlemini dile getiren Kıbrıs gazisi Sait İnan, (66) “45 sene önce Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldım. Bu gün de barış harekatına çağrılsam seve seve giderim. 20 Temmuz 1974 tarihinde ilk çıkartmayı Girne’de yaptık. İlk gün çok kuvvetli çatışma vardı. Sözlerle anlatılacak değildi çok şiddetliydi. Bu gün aynı heyecanla hazırım. Bu aldığımız Milli Mücadele madalyasıdır. Biz bu madalyayı 45 senedir bekliyorduk” ifadelerini kullandı.

Tören, protokolün 21 Kıbrıs gazisine madalya takdimi ile sona erdi.

KÜTAHYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.