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Vali Toraman: "KADES ve Alo 183 kullanımını yaygınlaştırmalıyız"

İHA

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen 75 maddelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak imzasıyla yürürlüğe girdi.

Vali Toraman: "KADES ve Alo 183 kullanımını yaygınlaştırmalıyız"

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen 75 maddelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak imzasıyla yürürlüğe girdi.
20202021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi iş birliği ve koordinasyonu artırmak, yaşanan üzücü olayların önlenmesi ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İş Birliği ve Eşgüdümün Artırılması Toplantısı” gerçekleştirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya; Vali Dr. Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yardımcısı Fatma Uz, Şiddet Önleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Azize Yener katıldı.
Toplantıda; Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleriyle birlikte benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.
Ayrıca, şiddet önleme merkezinde polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK'ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların Kütahya ve ilçelerinde eylem planı haline getirilerek, birçok konuda çalışma ve değerlendirme yapıldı.
Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte illerin üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

“81 İLDE EŞ ZAMANLI TOPLANTI”

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 20202021" ile bakanlıklar arasında imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" kapsamında 81 ilde eş zamanlı değerlendirme toplantısı yapıldığını kaydetti.
Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde üst düzey bir hassasiyet oluştuğuna vurgu yapan Vali Toraman, “Tüm kurum ve kuruluşlarımız bu konuda en üst seviyede sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Her kurum üzerine düşen vazifeyi yürütmeye gayret gösteriyor. Kurumsal kapasitemiz ve teşkilatlanmamız geçmişle mukayese edildiğinde çok ileri noktaya geldi” dedi.
Kadına yönelik şiddet vakalarına müdahale etmede uygulamaya koyulan Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan Alo 183 Sosyal Destek Hattı’nın tanıtımı noktasında basından destek beklediklerini ifade eden Vali Toraman, “KADES; kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. KADES uygulaması sayesinde tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilir, Alo 183’ü arayıp yardım isteyebilirler” dedi.
Vali Toraman, KADES ve Alo 183 hattını tanıtıcı materyallerin ilgili kurumlar aracılığıyla basın mensuplarına ulaştırılacağını kaydetti.

KÜTAHYA

17 Aralık 2019 Salı

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