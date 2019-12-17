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Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsviçre gezisine eşlik ediyor

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ve Bakanlar ile Dış İşleri Bakanlığı bürokratlarının da yer aldığı İsviçre programına MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da katılıyor.

Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsviçre gezisine eşlik ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ve Bakanlar ile Dış İşleri Bakanlığı bürokratlarının da yer aldığı İsviçre programına MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da katılıyor.
Cumhurbaşkanı'nın İsviçre'deki üst düzey görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bulunuyor.
MHP Milletvekili Ahmet Erbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsviçre'de Somali Başbakanı, Uluslar arası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcileri, Pakistan Başbakanı ile yaptığı heyetler arası görüşmelere katıldı. Milletvekili Erbaş, ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen “İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıl Dönümü” etkinliği ile önemli mesajların verildiği Küresel Mülteci Forumunda TBMM'yi temsilen yer aldı.

KÜTAHYA

17 Aralık 2019 Salı

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