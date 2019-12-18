Hisarcık’ta velilere ‘Mahremiyet, aile içi iletişim ve teknoloji bağımlılığı’ konulu seminer

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu öğrenci velilerine Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından “Mahremiyet, aile içi iletişim ve teknoloji bağımlılığı” konulu eğitim verildi.

ASDEP /Sosyolog Merve Öğütçü ve Lütfiye Özkul tarafından Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu öğrenci velilerine verilen “Mahremiyet, aile içi iletişim ve teknoloji bağımlılığı” konulu seminerde velilere mahremiyet kavramının ne olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Sosyolog Lütfiye Özkul, daha sonra çocuklarda mahremiyet algısının ne zaman başladığını ve onlara nasıl anlatılması hususunda bilgilendirmelerde bulundu. Mahremiyet ile özel alanlarına saygı duyulması gerektiğine vurgu yapan Özkul,” Bu konuyla ilgili çocuklarla sağlıklı ve güvenli iletişim kurulmalı, çocuklar başkalarının yaptığı yanlış davranışlar yüzünden suçlanmayacağını bilmeli ve hissetmelidir. Onların yasadıkları bu olumsuz olayda suçlu olmadığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Mahremiyette çocuğun isteklerinin, arzularının dikkate alınması buna saygı duyulması gerekmektedir” dedi.

ASDEP /Sosyolog Merve Öğütçü, “Aile İçi İletişim ve Teknoloji Bağımlılığı" konulu eğitimde velilere: Çocukla iletişim, eşler arası iletişim aile içi görev ve sorumlulukların paylaşımı, teknoloji bağımlılığının sebepleri, kendimizi ve çocuklarımızı nasıl koruyacağımız ve bilinçli internet kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Öğütçü, “İçinde bulunduğumuz teknoloji çapı ve günlük yaşantımıza kaçınılmaz olarak nüfuz eden teknolojik ürünlerin hem insanlara sayısız faydası var hem de yeni problemleri beraberinde getiriyor, teknolojinin yayılması değil bağımlılığın yayılması konusunda aileler özelinde tüm toplum olarak bilinçlenmek gerekiyor" diye konuştu.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği seminere; Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Okul Müdürleri, veliler ve öğretmenler katıldı.

KÜTAHYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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