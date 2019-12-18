OEDAŞ yöneticilerinden Müdür Başyiğit’e ziyaret

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

O şimdi çok ünlü

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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Ziyarette, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören elektrikelektronik teknolojisi alanı öğrencilerinin daha iyi eğitim almaları konusunda yapılabilecek çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Görüşmede İl Millî Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sak ve İsmail Güven’de hazır bulundu.

KÜTAHYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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