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Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Cahit Özel ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundu.

2019 2020 Süper Toto Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve ligin ilk yarısını lider bitiren Belediye Kütahyaspor’un Kulüp Başkanı Cahit Özel ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret edip, katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Başkan Işık, Belediye Kütahyaspor yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

KÜTAHYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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