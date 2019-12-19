DPÜ’lü öğrencilerden ‘Her Kitap Bir Gelecek’ isimli proje

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Frigya Arkeoloji ve Sanat Topluluğu ile Kızılay Topluluğu “Her Kitap Bir Gelecek” isimli proje kapsamında merkeze bağlı Kozluca köyündeki ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak etkinlik gösteren Frigya Arkeoloji ve Sanat ile Kızılay toplulukları Kütahya merkezine bağlı Kozluca köyündeki ilkokul öğrencileri ile “Her Kitap Bir Gelecek” isimli proje kapsamında bir araya geldi. Gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, ilkokul öğrencileri ile kitap okudular, öğle yemeği yediler ve hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öğrenciler ayrıca Kozluca İlkokulunun bayrak direğini ve Atatürk büstünü de temizlemeyi unutmadılar.

Frigya Arkeoloji ve Sanat Topluluğu Başkanı Nurullah Tokdemir, bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri projenin amacının Türk çocuğunun kitaplara olan mesafeli yaklaşımını kırmak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu söyledi.

Tokdemir, “Bu sebeple projenin başından beri fikirleri ve yönlendirmesi ile bizim en büyük destekçimiz olan değerli danışmanımız Doç. Dr. Figen Çevirici Coşkun’a, Üniversitemizin değerli kurumlarına, bu etkinliği ortaklaşa düzenlediğimiz Kızılay Topluluğunun danışmanı ve üyeleri ile bize maddi manevi desteğini esirgemeyen Kütahya Kızılay Teşkilatına teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

KÜTAHYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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