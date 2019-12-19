Dumlupınar ilçesinin tarım ve orman sorunları konuşuldu

Dumlupınar ilçesini Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ziyaret etti.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu’nun makamında gerçekleşen ziyarette İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş’ta hazır bulundu.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamda, ''Ziyarette İlçede gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlere yönelik konular hakkında istişare yaptık. İlçemizde tarım ve hayvancılığı nasıl geliştirebiliriz konularında değerlendirilmelerde bulunduk. Özellikle köylerimizde vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılık konusunda girişimlerini arttırıcı projeler geliştirme konusunda fikir birliğine vardık'' dedi.

Kaymakam Abbasoğlu ziyaretlerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık’a teşekkür etti.

KÜTAHYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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