Köy okulunda şiir dinletisi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk/Ortaokulunda "Değerlerimizle Şiirlerimiz" konulu şiir dinletisi düzenlendi.

Türkçe öğretmeni Arif Sinan Güngör rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan "Değerlerimizle Şiirlerimiz" konulu şiir dinletisi ile ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Salim Teoman Okuş,” Düzenlediğimiz şiir gecesiyle, milletimizin genlerinde var olan, fakat günümüzde pek dikkat edilmeyen değerlerimizi hatırlatmak, gülerken düşünmek, bu vesileyle okul veli birlikteliğini arttırmayı amaçladık. Şiir gecesi sayesinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle hoş bir akşam geçirdiler” dedi.

KÜTAHYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.