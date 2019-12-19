Tavşanlı MYO’da ‘İşletmelerde Sıfır Atık’ konulu konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda “İşletmelerde Sıfır Atık” konulu Konferans düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunun konferans salonundaki konferansa, konuşmacı olan Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdür Vekili Turgut Badak'ın yanı sıra, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz Duran, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Özkaya, Sekreter Ali Ayaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasında Sıfır Atık projesinin hedefleri ve avantajlarından söz eden Turgut Badak, sınırlı doğal kaynakların verimli kullanılmasının ve atık geri dönüşümü ile geri kazanımının öneminden bahsetti ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için yapılması gerekenleri sıraladı.

Proje kapsamında izlenecek yol haritasından da söz eden Badak, Sıfır Atık projesi ile ilgili olan Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, Çevre İzni, Çevre Lisansı kavramlarını açıkladı ve Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları ve ÇED süreci hakkında da katılımcıları bilgilendirdi.

Konferans sonunda MYO Müdürü Cengiz Duran tarafından Turgut Badak'a teşekkür belgesi verildi.

KÜTAHYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.