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Orman Bölge Müdürlüğünden fidan dikim etkinlikleri

İHA

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından minik öğrencilere ve gençlere doğa ve orman sevgisini aşılamak amacı ile çeşitli fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor.

Orman Bölge Müdürlüğünden fidan dikim etkinlikleri

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından minik öğrencilere ve gençlere doğa ve orman sevgisini aşılamak amacı ile çeşitli fidan dikim etkinlikleri düzenleniyor.
Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonu ile Kayaarası Köyü Şehit Mustafa Çağlar İlkokulu Bahçesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu ve fidanların hayata tutunması için ilk can suları öğrenciler tarafından verildi.
Öğrenciler yapılan etkinlik ile hem fidan dikimini öğrenip hem de eğlenceli bir zaman geçirdiler. Ayrıca Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından okul bahçesine 1 adet çatılı piknik masası hediye edildi. Tasarruf bilincini aşılamak için hazırlanan kumbaralar günün sonunda öğrencilere tek tek takdim edildi.

KÜTAHYA

19 Aralık 2019 Perşembe

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