Mehmet Akif Ersoy'un anısına seslendirilen şiir tıklanma rekoru kırıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren büyük ilgi gören Mehmet Akif Ersoy'un ''Atiyi karanlık görerek azmi bırakmamak'' şiiri tıklanma rekoru karıyor.

Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan şiiri politika, sanat, eğitim ve iş dünyasının ünlü isimleri seslendirdi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, Dünyaca ünlü Yazar Gülten Dayıoğlu ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kendi sesleriyle şiiri okudular. Seslendirme üzerine Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafı ve kendi resimlerini koyarak sosyal medyada paylaşılan çalışma, kısa sürede paylaşım rekorları kırdı ve dinleyelere duygusal anlar yaşattı.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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