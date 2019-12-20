Kütahya’da ortaokul öğrencilerinden ‘Tiyatral Etkinlik’

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 4. "Tiyatral Etkinlik”te ortaokul öğrencileri hazırladıkları tiyatro gösterilerini sergiledi.

Kütahya Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin ilk ve ikinci gününde merkez ilçede bulunan ortaokul öğrencilerinin hazırladıkları tiyatro gösterileri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

1620 Aralık 2019 tarihleri arasında merkez ilçede bulunan tüm resmi ve özel ortaokullar sahne alacak, etkinliğin ikinci etabı ise 2326 Aralık 2019 tarihleri arasında merkez ilçede bulunan tüm resmi ve özel liseler ile devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Tiyatral Etkinlik" ile ilde ortaokul ve liselerde öğrenimine devam eden öğrencilerin sanatsal faaliyetler vasıtasıyla temel yaşam becerileri kazanmalarına, milli ve manevi duygularının pekişmesine, arkadaşlık ve aile bağlarının güçlendirilmesine yardımcı olmanın amaçlandığını, etkinliğin Kütahya ili merkez ilçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsadığını ifade ettiler.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.