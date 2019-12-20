Şaphane heyetinden Başkan Ceyhun'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya'nın Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır ve beraberindeki heyet, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamda, ''AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'un görevi Kütahtamıza, ilçelerimize hayırlı olsun. Bugün kendilerini Şaphane heyeti olarak ziyaret ettik. Sayın başkanımızla bu kutlu davada, hem ülkemiz hemde memleketimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Başkan Ceyhun, ''Şaphane İlçe Başkanımız Murat Çakır, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Ayeş Aksu, Şaphane Belediye Başkanımız Rasim Daşhan, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerimiz, hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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