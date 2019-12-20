İHH Hisarcık’ta öğrencilere ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi’ projesi tanıtıldı

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Tiyatrosu tarafından Hisarcık ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine İHH ve “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi” Projesini tanıtıcı gösteriler sunuldu.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Tiyatrosunca İmam Hatip Ortaokulu Toplantı Salonunda ilk ve ortaokul öğrencilerine İHH’yı ve “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi” Projesini tanıtıcı video, sinevizyon gösterisi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu oyunları sahnelendi.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Temsilcisi Ali Var, Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH’ın ortaklaşa düzenlediği “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi” tanıtım programında Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE sorumlusu Abdülhakim Ünver ve Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Tiyatrosunun hazırlayıp sunduğu Türk Tiyatrosu gösterisinin gerçekleştirildiğini söyleyerek, ”Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi ve gelişimi için yapılacak organizasyonlara desteklerimiz devam edecek inşallah” dedi.

Tiyatro gösterisine Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, İHH Tavşanlı Başkanı İbrahim Vehbi Atabay, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda öğrencilere kumbara ve broşür dağıtıldı.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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