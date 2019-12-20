Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Anaokulu öğrencilerine giysi yardımı yapıldı.

Şaphane Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanlığı ve Kızılay Şaphane Temsilciliğinin ortak projesi kapsamında yapılan giysi ve hediye dağıtımına Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu'da katıldı.

Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ''Bu yardımlara vesile olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Minik yüreklerin gözlerindeki sevinç hepimizin içini ısıttı. Onlar bizim geleceğimiz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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